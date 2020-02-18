Ульвия Худиева, собкор 20:26

Как уже неоднократно сообщалось, эпидемия нового коронавируса COVID-2019, свирепствующая в Китае, вызвала повышенный спрос на медицинские защитные маски. И если ситуация не изменится, то через 4-6 месяцев запасы индивидуальной защиты в мире закончатся. Всемирная организация здоровья заявляет, что спрос на маски вырос в 100 раз, а их цена увеличилась в 20 раз. Усиливающийся дефицит медицинских масок в мире сказался и на Азербайджане. Здесь молниеносно выросли цены на это защитное средство: если еще в январе в бакинских аптеках маски стоили 0,1 маната за штуку, то теперь они стали в три-четыре раза дороже. В некоторых аптеках к тому же ввели своеобразный лимит – в одни руки продают минимум пять масок. Таким образом, воспользовавшись ситуацией, аптеки еще больше увеличивают свою прибыль. Корреспондент haqqin.az в связи с создавшимся положением связался с некоторыми аптечными сетями Баку, где подтвердили рост цен на защитные медицинские маски.

10-копеечная маска за тройную цену В сети аптек Zeytun такой скачок цен объясняют тревогой населения, вызванной китайским вирусом. «У нас нет ограничений на минимальное количество масок, то есть вы можете купить их столько – сколько вам нужно. Но цены на них выросли – 1 штука стоит 0,3 маната», - заявили сотрудники Zeytun. А в аптеках Avis, где медикаменты всегда были дороже, чем в среднем по городу, 10-копеечную маску предлагают уже за 0,4 маната. Почему так, объяснить не смогли, сказали только, что «упаковка масок здесь стоит 20 манатов, а если нужна одна – то продадим её за 0,4 маната…» В аптеке Təbib маски продают по 0,35 маната. Продавец, заявил, что из аптечного депо они теперь поступают по новым – повышенным ценам. Поставщик: «В страну сейчас маски не завозят…» Нaqqin.az обратился и в Avromed – крупнейшую компанию-импортер лекарств и медицинского оборудования в Азербайджане. В ответ на наш запрос сообщили, что в мире сейчас наблюдается дефицит защитных масок и в настоящее время их завоз в Азербайджан не осуществляется. «Новые партии не поступают и по этой причине мы обеспечиваем масками лишь свои клиники. Ввели также лимит на продажу масок, чтобы все смогли их купить», - сказали в Avromed.