В Центральной Азии аресты и суды над политологами и востоковедами

Около полугода назад в Ташкенте спецслужбами арестован известный эксперт по региону Рафик Сайфулин. Об этом стало известно только к настоящему времени. Радио «Озодлик» (узбекская служба Радио «Свобода») сообщило, что в Ташкенте начался закрытый судебный процесс над фигурантами, которых подозревают в шпионаже в пользу России, разглашении государственной тайны и совершении других преступлений. В числе них доктор исторических наук, профессор Рафик Сайфулин.

В свое время Сайфулин был директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУз и советником президента Ислама Каримова, потом работал заместителем директора Высшей школы СНБ Узбекистана, в аппарате Совета безопасности. Все эти его должности на государственной службе относятся к периоду более 15 лет назад. Все последующее время, уже будучи пенсионером, он занимался экспертной деятельностью, его имя хорошо известно в экспертных кругах России, Казахстана и других стран СНГ, в европейских странах и США. И именно некие факты из того – 15-летней давности – времени сейчас инкриминируются ему и форматируются следствием под обвинение по статье «государственная измена».

По делу, кроме Рафика Сайфулина, проходят около десяти сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны, один из них – начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил Узбекистана Акбар Ярбабаев.

Высокопоставленный представитель силовых структур, комментируя дело на условиях анонимности, заявил «Озодлику», что обвинения схожи с теми, которые в прошлом году были предъявлены подполковнику в отставке, корреспонденту газеты Министерства обороны Узбекистана «Ватанпарвар» («Патриот») Владимиру Калошину (он был арестован и обвинен в «разглашении государственных секретов»).

«Они обвиняются в деянии, умышленно совершенном в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, безопасности, обороноспособности, экономике Узбекистана путем шпионажа, выдачи государственных секретов или иного оказания помощи иностранному государству или их представителям в проведении враждебной деятельности против Узбекистана», – сказал он.

Другой источник, знакомый с фигурантами данного дела, заявил, что «все обвиняемые занимались передачей аналитических заключений, но не секретной информации и документов».

Их адвокаты отказались от комментариев, ссылаясь на закрытый характер процесса. Брат Акбара Ярбабаева рассказал, что его родственник, а также его жена были задержаны в середине прошлого года.

«Дело Сайфулина» почти полностью повторяет историю с арестом и осуждением другого известного востоковеда и эксперта, доктора наук и профессора Константина Сыроежкина в соседнем Казахстане. В октябре 2019 года Сыроежкин был приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима за «государственную измену» в интересах Китая.