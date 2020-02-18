Замглавы Пентагона покинул пост

"Я хочу поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему успеха в будущих начинаниях", - написал он в среду в своем Twitter.

Агентство Блумберг ранее со ссылкой на источники сообщило об этой отставке, указав на то, что Руд якобы находился под давлением со стороны "тех, кто потерял веру в его способность претворять в жизнь повестку Трампа". Руд занимал должность заместителя министра обороны по политическим вопросам с января 2018 года.

Агентство отмечает, что в мае Руд в показаниях конгрессу подтвердил, что Украине полагалась обещанная по военной линии помощь в размере 250 миллионов долларов, выделение которой придержал Трамп. Вопрос удержания средств стал одним из центральных в процессе импичмента.