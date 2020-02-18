Умер актер из «Гладиатора»

Умер британский актер театра и кино Джон Шрэпнел. Об этом сообщает издание Mirror.

Артист из «Гладиатора» скончался из-за онкологического заболевания. Ему было 77 лет.

Шрэпнел родился 27 апреля 1942 года в Бирмингеме в семье Лиллиан Майфанви и журналиста Нормана Шрапнеля. У него было трое сыновей: актер Лэкс Шрэпнел, журналист и писатель Джо Шрэпнел и режиссер Том Шрэпнел.

Актер прославился благодаря таким фильмам, как «Зеркала», «Троя», «Ноттинг Хилл», «101 далматинец», «Экстрасенс» и «Золотой век». Кроме того, он появлялся в сериалах «Мерлин», «Десятое королевство», «Чисто английские убийства» и «Джонатан Крик».