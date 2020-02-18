Желание оградить Великобританию от миграционных проблем, с которыми столкнулась Европа в 2015 году, во многом определило исход Брекзита. И вот теперь правительство тори, которые, вообще-то, затевали тот референдум, чтобы остаться в ЕС, сейчас предлагают ужесточить политику разрешений на работу в стране. Раньше любой гражданин Евросоюза мог беспрепятственно претендовать на рабочее место в Британии, в рамках единого трудового рынка. Больше такого не будет.

Отныне работу и, соответственно, право на жительство смогут получать только те претенденты, которые смогут в сумме набрать 70 квалификационных баллов. Так, 10 баллов начисляется за знание английского языка, 20 баллов, если у вас есть приглашение на работу от работодателя, еще 20, если имеется достаточно высокая рабочая квалификация. Плюс еще 20 баллов, если в Британии ощущается нехватка лиц именно данной профессии. Нельзя претендовать на заработную плату ниже установленного уровня в 23 тысячи фунтов в год, в исключительных случаях 20 500 фунтов. Это отсекает тех, у кого совсем низкая рабочая квалификация. Некоторое преимущество дает научная степень – от 10 до 20 дополнительных баллов.

Таким образом, отныне никаких больше вольноопределяющихся румынских сантехников или польских строителей, пишет The Guardian. Их просто не пустят в страну. Поблажки будут только для спортсменов, музыкантов и прочих артистов. Отдельно будут определяться квоты на въезд на остродефицитные специальности.

Британский бизнес уже бьет тревогу. Благородная, на первый взгляд, идея упорядочить рынок труда и завлечь на него только качественную рабочую силу, в условиях глобальной конкуренции за трудовые ресурсы делает Британию неконкурентной. Простейшую работу тоже кто-то должен выполнять, и выполнять качественно. Дефицит официантов, барменов, работников пищевой промышленности, рыбодобычи, уборщиков не может быть ликвидирован за счет британцев, да они и не пойдут на такую работу, которая уже традиционно стала уделом гастарбайтеров. Такая же проблема в области ухода за больными и престарелыми. Национальный союз фермеров дал заявку на 70 тысяч сезонных сельскохозяйственных рабочих, но квота составляет лишь десять тысяч. Кто будет убирать британский урожай? Гарантированы проблемы найти недорогую няню и быстро вызвать таксиста. Представьте себе Москву, в которую перестали пускать на работу выходцев из Центральной Азии. Москвичи точно их не заменят.