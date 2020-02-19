Чьим интересам служит антиазербайджанская сеть в ПАСЕ?

19 февраля 2020, 21:47

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не первый год удерживает за собой статус предвзятой, несправедливой, приверженной двойным стандартам организации, пишет 1news.az. Этот статус способствовал превращению ПАСЕ в удобный инструмент в руках у лоббистских групп и нечистоплотных кругов, избравших объектом своих мелкокорыстных интересов и грязных политических игр Азербайджан и Турцию.

О предубеждении ПАСЕ к двум братским государствам четко, веско и категорично говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 5 февраля министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава государства подчеркнул, что на протяжении 20 лет ПАСЕ избрала мишенью Азербайджан, а Турцию – в течение еще большего времени: «Но еще раз хочу сказать: сегодня эта организация, к сожалению, не обладает никаким авторитетом, принятые ею решения для нас абсолютно несущественны. Принятая в связи с Азербайджаном последняя резолюция не представляет для нас никакого значения, для нас она имеет ценность не большую, чем клочок бумаги. Мы не принимаем ни одно из прозвучавших там надуманных обвинений и не будем выполнять ни одного из их «требований». Действительно, чем, как не политическим лицемерием, можно назвать то, что, принимая резолюции по Азербайджану, ПАСЕ, как правило, опирается на сфальсифицированные данные, не считая нужным разобраться или вникнуть в суть рассматриваемого вопроса. Последняя, принятая в январе этого года резолюция 2322 (2020) «Сообщенные случаи, касающиеся политических заключенных в Азербайджане» стала уже тринадцатой по счету, в которой упоминается вопрос так называемых «политических заключенных» в Азербайджане. Интересно, что термин «политические заключенные» в ПАСЕ применяется фактически только к Азербайджану. Вместе с тем ПАСЕ игнорирует реальную проблему политзаключенных в Армении, которая неоднократно поднималась представителями как армянского экспертного сообщества, так и международными НПО. О всей серьезности ситуации с политзаключенными в этой стране свидетельствуют и ежегодные доклады Госдепа США.

Правда, в 2008-2009 годах ПАСЕ приняла три резолюции по Армении, призывающие расследовать политические убийства и освободить лиц, «обвинения против которых могли быть политически обоснованными». Но несмотря на многочисленные факты политически мотивированных арестов и преследований в Армении, ПАСЕ больше не поднимала эти вопросы, явно избегая использовать термин «политический заключенный» по отношению к этой стране. До сих пор ПАСЕ категорически не желает уделить внимание проблеме политически мотивированных арестов в Армении, несмотря на такие вопиющие факты, как недавние аресты активистов движения «Адеквад» в Ереване.

Становится очевидным, что ПАСЕ манипулирует темой «политзаключенных» для попыток давления конкретно на Азербайджан, и отказываться от этого инструмента, как видно, не намерена. Все это побуждает серьезно задуматься о проблеме многолетней активной деятельности в ПАСЕ антиазербайджанской сети. Доказательств, подтверждающих данную теорию, предостаточно, причем эти факты разглашает именно европейская организация. Речь идет о базирующейся в Брюсселе НПО European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC - Европейский центр стратегической разведки и безопасности). Работая с 2002 года, ESISC зарекомендовала себя как серьезный аналитический центр, занимающийся проблемами терроризма и безопасности. В марте 2017 года ESISC опубликовала развернутый доклад «Армянская связь: о создании с 2012 года в ПАСЕ скрытой сети из группы депутатов и представителей НПО, в целях сокрытия нарушений международного права». В документе отмечается, что в основе беспочвенных нападок на Азербайджан в Совете Европы заложена скрытая политическая повестка – защитить и оправдать незаконную оккупацию Арменией Нагорного Карабаха, а также поставить деятельность Совета Европы в странах Центральной и Восточной Европы под контроль немногочисленной группы, прикрывающей собственные интересы под ширмой «защиты прав человека». Так, начиная с 2012 года антиазербайджански и проармянски настроенные политики стали объединяться в единую лоббистскую сеть, некоторые элементы которой выходят далеко за пределы Совета Европы. В качестве программы-минимум эта «паутина» ставит усиление политики клеветы и очернения Азербайджана с тем, чтобы добиться дестабилизации в стране, программы-максимум - оправдать армянскую оккупацию азербайджанских территорий. В докладе «Армянская связь…» подчеркивается серьезная угроза, исходящая от группы, в которой представлены депутаты и крупные НПО, и отмечается, что подобное в Совете Европы недопустимо: «Как Совет Европы может допускать деятельность в своей структуре сети, добивающейся оправдания незаконной оккупации, осужденную Советом Безопасности ООН? На самом деле все это представляет серьезную угрозу основам и ценностям Совета Европы».

Прослеживая контакты лоббистской сети, авторы доклада замечают любопытную закономерность – практически все задействованные в антиазербайджанской кампании политики и НПО так или иначе связаны с американским финансистом Джорджем Соросом и его структурами. Возьмем одно из наиболее крупных звеньев этой сети - НПО European Stability Initiative, известную публикацией в 2012 году антиазербайджанского пасквиля «Икорная дипломатия». Оказалось, что эта организация получает финансирование от Института «Открытое общество».

Основатель European Stability Initiative Геральд Кнаус (к организации и ее руководителю мы еще вернемся) в проведении антиазербайджанской линии тесно сотрудничает с большим другом Армении - бывшим членом ПАСЕ Кристофом Штрассером, который, прикрываясь громкими заявлениями о демократии и правах человека, на самом деле прочно засел в паутине армянского лоббизма. Своей главной миссией депутат Штрассер считал активное продвижение в ПАСЕ наспех склепанных антиазербайджанских резолюций, в частности по так называемым «политзаключенным». Он же с энергией, достойной лучшего применения, при любом удобном случае призывал бойкотировать конкурс «Евровидение-2012» в Баку - из-за якобы нарушения прав человека в Азербайджане. Бессмысленная затея провалилась: европейский песенный конкурс в азербайджанской столице прошел на самом высоком уровне. Он же был единственным официальным лицом от Германии, принявшим участие в мероприятии, приуроченном к столетию так называемого «геноцида армян», в апреле 2015 года в Ереване. Фанатичной антиазербайджанской деятельностью в ПАСЕ запомнились также нидерландский депутат Питер Омциг и его немецкий коллега Франк Швабе. Оба они были тесно связаны с политической верхушкой Армении и отстаивали интересы этой страны как в ПАСЕ, так и за ее пределами. Так, Швабе упорно добивался признания «геноцида армян» в Бундестаге, Омциг же активно продвигал интересы армянской диаспоры в Нидерландах – ей же, кстати, принадлежит немаловажная роль в избрании последнего депутатом. Кстати, именно на двух этих депутатов и ссылался глава вышеуказанной European Stability Initiative Геральд Кнаус в своей клеветнической инсинуации «Икорная дипломатия».

В этом антиазербайджанском заговоре привлекает внимание еще одна деталь: задолго до того, как в октябре 2012 года ПАСЕ сформулировала само понятие «политзаключенный», претензии и резолюции по этому вопросу на протяжении более чем 12 лет почему-то предъявлялись и применялись только к Азербайджану. В то же время ни один из представленных в ПАСЕ документов по «политзаключенным» в Армении и в нескольких других странах, так и не получил серьезного хода. В 2009 году Комитет ПАСЕ по правовым вопросам все-таки решил определиться с термином «политзаключенный». Поработать над ним поручили тому же К.Штрассеру. И он же, в том же году, был назначен докладчиком по наблюдению за ситуацией с т.н. «политзаключенными» в Азербайджане. Насколько этичен такой подход, оставим за скобками, - так или иначе, решение было принято. Как и следовало ожидать, Штрассер подготовил крайне предвзятый доклад, представленный на рассмотрение сессий ПАСЕ в октябре 2012-го и в январе 2013 года. В январе 2013-го документ был отклонен подавляющим числом голосов. С таким провалом антиазербайджанские силы не смирились, приложив все усилия для того, чтобы снова внести в повестку – уже 2014 года - подготовку в Комитете по правовым вопросам доклада «Председательство Азербайджана в Совете Европы: что должно быть предпринято в сфере прав человека?» Однако и на этот раз они просчитались - докладчик Ален Дестекс проявил в этом вопросе честную, независимую и принципиальную позицию. Поэтому антиазербайджанская сеть сделала все возможное для того, чтобы вынудить Дестекса подать в отставку с поста докладчика.

Убедившись в том, что демократическим голосованием достичь желаемого не удастся, враждебные Азербайджану круги избрали новую тактику – оклеветав членов ПАСЕ, демонстрирующих непредвзятую и независимую позицию в отношении Азербайджана, добиться их наказания. Так, при содействии секретариата ПАСЕ они обвинили депутатов, голосовавших против доклада Штрассера, в якобы «коррупционной связи» с Азербайджаном. Та же НПО European Stability Initiative во главе с Геральдом Кнаусом подготовила несколько докладов по вопросу коррупции в ПАСЕ, вследствие чего в повестку был включен вопрос создания в организации Следственного органа по расследованию претензий о коррупции. На самом деле вся эта работа была нацелена исключительно на пересмотр антиазербайджанского доклада Штрассера. Однако в своем отчете Следственный орган признал отсутствие каких-либо доказательств подкупа депутатов во время голосования по докладу Штрассера и пришел к заключению, что никакого влияния на результаты голосования не было. Несмотря на это, нидерландский депутат Питер Омциг снова представил в ПАСЕ проект резолюции о подготовке доклада по «политзаключенным» в Азербайджане, и это само по себе наглядно свидетельствует о всей степени предвзятости к нашей стране. Кстати, в итоговом отчете Следственного органа в ПАСЕ та самая, связанная с Фондом Сороса НПО European Stability Initiative представлена как международная НПО. Но регистрацию в Европейском парламенте эта организация прошла в качестве… лоббистской организации. За период своей деятельности в Совете Европы, в которую, в частности, входила подготовка антиазербайджанских докладов, эта НПО получила в 2012-2018 годах от Фонда Сороса сотни тысяч долларов.

Теперь обратимся к членам проармянской сети в ПАСЕ от Франции, запомнившимся ярой антиазербайджанской и антитурецкой позицией. Здесь в первую очередь надо отметить председателя «Круга дружбы «Франция - Карабах»» Франсуа Рошблуана и председателя парламентской группы франко-армянской дружбы Рене Руке. Франсуа Рошблуан «прославился» не только незаконными посещениями оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, за что в 2015 году попал в «черный список» МИД Азербайджана, но и организацией туда визитов французских политиков. Именно с его подачи, в 2018 году оккупированные территории Азербайджана посетил мэр французского города Сент-Этьен Гаэль Пердрио, подписав с сепаратистским режимом незаконную «декларацию о дружбе» между своим городом и Шушой. В свою очередь, МИД Франции заявил, что официальный Париж не признает ни этот «документ», ни так называемую «НКР». Рошблуан известнен и одиозным заявлением о необходимости открыть воздушное пространство над оккупированным Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана. Говоря о возглавляемом им «Круге дружбы», надо отметить, что в 2018 году эта организация настойчиво призывала Париж начать «открытый, прямой и конструктивный диалог» с марионеточным режимом. А еще раньше, в 2016 году Рошблуан принес торжественную клятву верности сепаратистскому режиму, заявив, что всегда будет «представлять интересы Карабаха во Франции». Аналогичными выступлениями и незаконными визитами отличилась и другая жертва «коньячной дипломатии» - Рене Руке, за что еще в 2010 году попал в список нежелательных лиц МИД Азербайджана. В свое время он договорился до того, что оказываемая Армении помощь нацелена на то, чтобы «максимально быть полезной и Карабаху». Открыто демонстрируя свою ангажированность, Руке активно продвигал в европейских инстанциях вопрос признания оккупированных территорий Азербайджана как «армянской территории» и «независимой страны». С именем этого человека связано и скандальное решение Бюро ПАСЕ 2014 года - об отмене заседаний комитетов Ассамблеи в течение двух лет в Баку. Напомним, что ввиду незаконного посещения Руке оккупированных азербайджанских территорий и включения его имени в "черный список" МИД, азербайджанская сторона отказала ему в визе для участия в заседании Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ в столице. Однако Бюро ПАСЕ с легкой подачи антиазербайджанской сети в Ассамблее «грудью встало» на защиту Руке, посчитав, что отказ в выдаче визы является нарушением европейского законодательства. На несоответствие незаконных визитов Руке и его заявлений в поддержку оккупации территорий Азербайджана международному праву в ПАСЕ предпочли закрыть глаза. Столь «добросовестная служба» Франсуа Рошблуана и Рене Руке армянству, конечно, была «по достоинству» оценена в Ереване. Оба они получили из рук премьер-министра Никола Пашиняна паспорт Республики Армения.

Журналистское расследование деятельности финансируемой Соросом тайной антиазербайджанской сети в ПАСЕ было бы неполным без упоминания одной из ее ключевых фигур – латвийца Нила Муйжниекса, который в 2012-2018 годах был комиссаром по правам человека Совета Европы. Согласно тому же докладу «Армянская связь», за годы еврокомиссарской работы Муйжниекса несколько депутатов Ассамблеи, а также связанные с Фондом Сороса НПО параллельно с пленарными заседаниями ПАСЕ организовывали ряд мероприятий в поддержку интересов Армении.