США поддержали действия Турции в Сирии

Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии и заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт, передает РИА Новости.

"Мы отрицаем звучащие в Москве заявления российских представителей, по большей части обвиняющих Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии. Нет никаких сомнений, что режим Асада и Россия, а не Турция, несут ответственность за организацию и проведение этой военной кампании", - сказала Крафт на заседании СБ, посвященном ситуации в Сирии.

По ее словам, "США продолжат координироваться с Турцией на дипломатическом уровне для восстановления зоны деэскалации в Идлибе и добиваться отвода сил Асада на линию прекращения огня 2018 года".

"Мы поддерживаем законные интересы Турции, нашего союзника по НАТО", - сказала представитель США.