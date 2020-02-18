Заур Расулзаде, отдел политики 00:48

До парламентских выборов в Грузии еще несколько месяцев, однако главный вопрос, особо волнующий общественность страны и даже вызвавший волну протестных акций, а именно изменение избирательной системы, грузинские власти явно отставили в сторону. Недовольство это вызвало не только у местной оппозиции, но и у западных правозащитных организаций. На этой волне бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что намерен вернуться в активную политику и действовать в оппозиции властям. «Правящая партия «Грузинская мечта» перешла все красные линии. Нет демократии, нет национального единства, нет прозападного курса. Не могу смотреть на это. Возвращаюсь в активную политику», — написал Маргвелашвили в твиттере. Лично включиться в борьбу против правительства собирается и другой грузинский экс-президент - Михаил Саакашвили. Политик сообщил, что с 1 марта откроет личный штаб в здании Президентской библиотеке Саакашвили: «Я не могу стоять в стороне. Принял решение открыто, активно, организационно помочь нашему народу, избавиться от этой власти и вернуть Грузию на путь ускоренного развития. Вместе с «Единым национальным движением» и другими оппозиционными силами, вместе с новыми людьми, пришедшими без партий, мы создадим более обширную почву и спасем Грузию».

Заявление Саакашвили вызвало множество комментариев и предположений как со стороны представителей власти, так и оппозиции и экспертов. Григол Вашадзе, председатель «Единого национального движения»: «Личный штаб Михаила Саакашвили – еще одна платформа, которая будет бороться за избавление Грузии от непристойной группировки, которая называет себя правительством и погрязла в коррупции». А вот независимый депутат Давид Чичинадзе, напротив, считает, что каждое такое заявление Михаила Саакашвили является спасательным кругом для «Грузинской мечты». «Он также неприемлем для этой страны, как и Иванишвили. «Грузинская мечта» снова использует его как пугало. Мы просто должны сделать все, чтобы не дать возможность Саакашвили вновь сыграть эту роль. Эти выборы не должны вернуть нас обратно в двухполюсную систему. Это будет на руку правящей партии». Между тем оппозиция отказалась продолжать переговоры с властью, после того как Верховный суд приговорил к тюремному заключению лидера партии «Европейская Грузия» Гиги Угулаву. По мнению оппозиционеров, это политически мотивированный приговор.