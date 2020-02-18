Гугулаву посадили, Мерабишвили все еще в тюрьме, а два экс-президента возвращаются в политику последние события в Грузии
До парламентских выборов в Грузии еще несколько месяцев, однако главный вопрос, особо волнующий общественность страны и даже вызвавший волну протестных акций, а именно изменение избирательной системы, грузинские власти явно отставили в сторону. Недовольство это вызвало не только у местной оппозиции, но и у западных правозащитных организаций.
На этой волне бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что намерен вернуться в активную политику и действовать в оппозиции властям. «Правящая партия «Грузинская мечта» перешла все красные линии. Нет демократии, нет национального единства, нет прозападного курса. Не могу смотреть на это. Возвращаюсь в активную политику», — написал Маргвелашвили в твиттере.
Лично включиться в борьбу против правительства собирается и другой грузинский экс-президент - Михаил Саакашвили. Политик сообщил, что с 1 марта откроет личный штаб в здании Президентской библиотеке Саакашвили: «Я не могу стоять в стороне. Принял решение открыто, активно, организационно помочь нашему народу, избавиться от этой власти и вернуть Грузию на путь ускоренного развития. Вместе с «Единым национальным движением» и другими оппозиционными силами, вместе с новыми людьми, пришедшими без партий, мы создадим более обширную почву и спасем Грузию».
Заявление Саакашвили вызвало множество комментариев и предположений как со стороны представителей власти, так и оппозиции и экспертов.
Григол Вашадзе, председатель «Единого национального движения»: «Личный штаб Михаила Саакашвили – еще одна платформа, которая будет бороться за избавление Грузии от непристойной группировки, которая называет себя правительством и погрязла в коррупции».
А вот независимый депутат Давид Чичинадзе, напротив, считает, что каждое такое заявление Михаила Саакашвили является спасательным кругом для «Грузинской мечты». «Он также неприемлем для этой страны, как и Иванишвили. «Грузинская мечта» снова использует его как пугало. Мы просто должны сделать все, чтобы не дать возможность Саакашвили вновь сыграть эту роль. Эти выборы не должны вернуть нас обратно в двухполюсную систему. Это будет на руку правящей партии».
Между тем оппозиция отказалась продолжать переговоры с властью, после того как Верховный суд приговорил к тюремному заключению лидера партии «Европейская Грузия» Гиги Угулаву. По мнению оппозиционеров, это политически мотивированный приговор.
Американское посольство в Грузии даже сделало по этому поводу заявление: «Посольство США разочаровано, что приговор в отношении оппозиционного лидера, и время, и контекст лишения его свободы ставят диалог под угрозу. Мы призываем все стороны остаться верными политическому диалогу и улучшению Избирательного кодекса, что является лучшим путем создания условий для проведения свободных и справедливых выборов».
Отреагировал и Евросоюз. «Обстоятельства этого приговора не способствуют продвижению политического диалога, направленного на столь необходимую деполяризацию политической ситуации в Грузии»,– говорится в сообщении Службы ЕС по иностранных делам.
А из Вашингтона конгрессмен от штата Техас Рэнди Вебер направил личное послание на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Оказывается, упомянутый парламентарий «очень переживает по поводу отступления Грузии от демократических ценностей».
Комментируя haqqin.az сложившуюся в Грузии ситуацию, политолог Георгий Хухашвили делает вывод, что Саакашвили пытается сохранить двухполюсную систему путем личной конфронтации.
«Не надо также забывать, что Вано Мерабишвили (бывший премьер-министр и глава МВД правительства Саакашвили) выходит из тюрьмы. Он может быть вовлечен в эту тактическую игру в качестве руководителя личного штаба Саакашвили и нового лидера «Национального движения». Ничего не могу сказать об эффективности такого плана, но в нем есть политическая логика», - отмечает Хухашвили.
Между тем в Грузию скоро прибудет делегация Евросоюза, которая обсудит со сторонами политическую ситуацию в Грузии. А президент Грузии Саломе Зурабишвили делает усилия продолжить переговоры между властью и оппозицией. Для этого президент пообещала связаться с послами – посредниками на этих переговорах – и попробовать с их помощью исправить ситуацию.
Оппозиция отреагировала на попытки Зурабишвили, выдвинув требование, помиловать Гиги Угулаву, если президент действительно желает возобновить переговоры.