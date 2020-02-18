Россия запретила въезд гражданам Китая

Временное ограничение на въезд в Россию граждан Китайской Народной Республики, направляющихся для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, вступает в силу с 20 февраля. Также с 20 февраля вводится ограничение на прием документов для разрешения на въезд в страну из-за вспышки коронавируса в Китае, передает ТАСС.

Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение о введении ограничения принято из-за роста числа въезжающих в Россию из Китая и последующей нагрузкой на медицинских работников, обеспечивающих их карантин. Она отметила, что сейчас также фиксируется сезонная эпидемия гриппа, в связи с чем загружены медорганизации.

Регулярное авиасообщение из регионов России в города КНР было закрыто 1 февраля из-за вспышки нового коронавируса. Сейчас все китайские рейсы "Аэрофлота" и еще четырех китайских авиакомпаний выполняются только из терминала D Шереметьево. На этой неделе "Аэрофлот" сообщил, что из-за снижения спроса на рейсы в Китай сократит полетную программу в эту страну.

До 1 марта также закрыто и железнодорожное пассажирское сообщение между странами, грузовое осуществляется в штатном режиме.