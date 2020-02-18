Отдел спорта 02:29

Авторитетный японский вирусолог Хитоси Оситани утверждает, что если бы Олимпиада в Токио была намечена на ближайшие дни, то ее проведение было бы невозможно.

Причиной стала эпидемия коронавируса, начавшаяся в Китае в конце прошлого года. «Нам нужно найти оптимальную стратегию для проведения безопасной Олимпиады, - цитирует AP Оситани. - Сейчас у нас нет эффективной тактики, и я думаю, что сейчас провести Олимпиаду было бы очень сложно. Но, возможно, в конце июля ситуация изменится. Сейчас нам нужно предотвратить эпидемию в Японии. Будет ли эпидемия продолжаться до Олимпиады или нет, зависит от вируса и усилий по его предотвращению со стороны международного сообщества. Никто не сможет предсказать, сможем ли мы сдержать его и положить конец до начала Олимпиады». Тем временем из-за распространения коронавируса международные спортивные соревнования различного уровня отменяются или переносятся одно за другим В этом году уже точно не пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях в китайском Нанкине, запланированный на март. Руководство гонок «Формулы-1» решило отказаться от проведения Гран-при Китая, который должен был пройти в Шанхае. Еще с десяток соревнований по гольфу, теннису, футболу, баскетболу и другим видам спорта срочно снимаются с повестки дня - в основном те, что должны были состояться в Китае. Попали под раздачу и отборочные соревнования к Олимпийским играм в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает меры по борьбе с коронавирусом при подготовке к Олимпийским играм. В пресс-службе МОК заявили в среду: «Подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается, как и планировалось. Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть плана по проведению безопасных и надежных Игр в Токио». МОК намерен продолжить сотрудничество со всеми организациями и тщательно отслеживать любые случаи инфекционных заболеваний и принимать любые контрмеры, передает ТАСС. «Кроме того, МОК поддерживает контакты со Всемирной организацией здравоохранения, а также с собственными медицинскими экспертами... Мы полностью уверены в том, что соответствующие власти, в частности в Японии и Китае, предпримут все необходимые меры для исправления ситуации», - отметили в организации. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Но не будет ли опасности заразиться коронавирусом в Токио, куда съедутся сотни тысяч болельщиков со всего мира? Готовы ли приехать на Олимпиаду сами спортсмены? В том числе из Китая. Делегация этой страны предполагается в районе 600 человек.

Исполнительный директор Оргкомитета Игр Тосиро Муто, отвечая на вопросы журналистов о возможной отмене Олимпиады, заявил следующее: «Распространение инфекции коронавируса угрожает сдержать растущий энтузиазм, связанный с Играми. И меня это очень серьезно беспокоит. В сотрудничестве с правительством и мэрией Токио мы хотим убедиться, что принимаем необходимые меры против инфекционного заболевания. Я надеюсь, что ситуация разрешится как можно скорее», - цитируют Муто «Аргументы и факты». Эпидемия не идет на спад - количество заразившихся увеличивается с каждым днем. Точно так же растут и смертельные случаи от коронавируса. Массовые перемещения людей по миру не способствуют снижению числа заболевших. Можно предположить, что в целях собственной безопасности многие просто откажутся от поездки на Олимпиаду в Токио. Трибуны на соревнованиях могут опустеть. Это станет ударом для организаторов как в плане имиджевых потерь, так и финансовых. Отмены Олимпийских игр случались и ранее. Всего в истории проведения главного спортивного соревнования известны три таких случая: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Хельсинки и в 1944 году в Лондоне. Причины отмены понятны - две мировые войны. Другое дело - коронавирус. Предсказать в настоящее время развитие эпидемии невозможно. Об этом говорит член исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения и эксперт по инфекционным заболеваниям из Японии Шигеру Оми: «Мы должны принять тот факт, что вирус уже распространяется в Японии, - говорит он. - Люди должны понимать, что мы не можем полагаться только на пограничный контроль для предотвращения распространения этой болезни», - цитирует эксперта Associated Press.