Не менее девяти человек были убиты в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Кроме того, как минимум пять человек получили тяжелые ранения.

По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестные открыли огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, застрелив троих человек. Нападавшие скрылись, а через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города - Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Жертвы - в основном молодые люди, в том числе женщина, передает Дойче велле.

Территория вокруг мест происшествий была оцеплена. Полицейские разыскивали нападавших, точное число которых по-прежнему неизвестно. На подмогу коллегам из Ханау прибыли служащие полиции из федеральной земли Бавария.

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый участник нападений обнаружен мертвым в своей квартире и рядом с ним находилось тело еще одного человека. Правоохранительные органы предполагают, что вероятный преступник действовал в одиночку. Сведений ни о его личности, ни о личности жертв нападений, а также об их гражданстве пока не обнародовано. Таким образом, всего в этой истории 11 погибших, включая предполагаемого преступника.

Пока у следствия нет оснований считать, что, кроме погибшего, кто-то еще был причастен к нападениям. Расследование продолжается, полиция выясняет мотивы напавшего. Местным полицейским помогают коллеги из полиции Баварии, сообщает dpa.