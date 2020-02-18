Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили на свободе

Экс-премьер Грузии и бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили вышел на свободу после 6 лет и 9 месяцев тюремного заключения, передает Sputnik Грузия.

У тюрьмы Мерабишвили встречали лидеры и активисты "Национального движения", "Европейской Грузии" и ряда других оппозиционных партий.

"Мы пришли сюда, как его друзья. В какой партии он окажется, он примет решение и скажет сам", - сказал представитель партии «Европейская Грузия – движение за свободу" Тенгиз Гунава.

Вано Мерабишвили является автором самой успешной, по оценке экспертов, реформы в Грузии — создания полиции нового типа. При Мерабишвили началась и война с "ворами в законе".

