Число умерших от коронавируса людей превысило две тысячи

Число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось до 2118, общее количество случаев инфицирования превысило 74,5 тыс. Об этом 20 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский комитет здравоохранения.

Также, согласно публикации, в тяжелом состоянии находятся почти 12 тыс. человек. Излечились во всей стране более 16 тыс. жителей.

Между тем, как заявили в комитете, в стране существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения.

В среду власти сообщали о 1749 новых больных. Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом, в стране вирус обнаружен у 74 576 человек.

Тем временем в Японии скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет, заявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.