В Вашингтоне опровергли планы Трампа помиловать Ассанжа
В Белом доме опровергли сообщения о том, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, а взамен просил его заявить о непричастности России к взлому серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее информация о предложенном помиловании появилась в СМИ. Утверждалось, что предложение Ассанжу озвучил член палаты представителей от республиканцев Дана Рорабахер.
Как заявили в Белом доме, Трамп едва знает Рорабахера и никогда не говорил с ним на эту тему, «равно как и на любую другую». «Президент едва ли знает Дана Рорабахера, за исключением того, что он бывший конгрессмен. <...> Он <Трамп> никогда не говорил с ним на эту или любую другую тему. Это полная выдумка и ложь», — цитирует Гришэм корреспондент CNN Джим Акоста в своем Twitter.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала сообщения о предложенном Ассанжу помиловании ложью и полнейшей фальсификацией.