Huner Group купил 15 лифтов всемирно известной фирмы Schindler
Huner Group подписала новое соглашение о сотрудничестве со швейцарским брендом Schindler Group, крупнейшим в мире производителем высококачественных лифтов и эскалаторов.
Так, все проекты Huner Group в Baku White City будут использовать лифты Schindler. Лифты, произведенные компанией с 145-летним опытом, отличаются безопасностью и надежностью, скоростью и комфортным передвижением, а также просторными и удобными кабинами. Данные лифты, которые будут использоваться в жилых комплексах “Huner Towers”par и “Huner Park”, сэкономят время и облегчат движение со скоростью 2,5 метра в секунду.
В жилых комплексах “Altem Tower” и “Park Tower”, уже готовых проектах компании Huner Group, также установлены 6 лифтов фирмы Schiendler, по 3 в каждом здании. В каждой строящейся башне “Huner Towers” будет установлено по 3 лифта, итого - 6. А в каждом блоке жилого комплекса “Huner Park” по 1 лифту, всего - 9. Лифты, работающие от подземной парковки зданий, предназначены как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Наличие двухдверных подъемников, передних и задних дверей, предотвращает дискомфорт, который может возникнуть при транспортировке крупных предметов.