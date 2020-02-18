Азербайджанские солдаты прошли в Армению за останками азербайджанского солдата
Министерство обороны Армении заявило о том, что накануне при поддержке действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и при поддержке МККК на участке около села Мовсес азербайджанская группа по разминированию провела поиск азербайджанского солдата, пропавшего без вести при неизвестных обстоятельствах.
Сообщается, что в результате проведенных работ в нескольких метрах от азербайджанских позиций было найдено тело убитого азербайджанского солдата.
В азербайджанском представительстве Международного комитета Красного креста подтвердили журналистам данную информацию.
По словам руководителя представительства Илахи Гусейновой, МКК выступал в качестве нейтрального посредника в операции по вывозу тела погибшего солдата.
Напомним, что некоторое время назад без вести пропал военнослужащий азербайджанской армии Акиф Аббасов. Тело пропавшего военнослужащего несколько дней назад было обнаружено на нейтральной территории.