Азербайджанские солдаты прошли в Армению за останками азербайджанского солдата

Министерство обороны Армении заявило о том, что накануне при поддержке действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и при поддержке МККК на участке около села Мовсес азербайджанская группа по разминированию провела поиск азербайджанского солдата, пропавшего без вести при неизвестных обстоятельствах.

Сообщается, что в результате проведенных работ в нескольких метрах от азербайджанских позиций было найдено тело убитого азербайджанского солдата.

В азербайджанском представительстве Международного комитета Красного креста подтвердили журналистам данную информацию.

По словам руководителя представительства Илахи Гусейновой, МКК выступал в качестве нейтрального посредника в операции по вывозу тела погибшего солдата.

Напомним, что некоторое время назад без вести пропал военнослужащий азербайджанской армии Акиф Аббасов. Тело пропавшего военнослужащего несколько дней назад было обнаружено на нейтральной территории.

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