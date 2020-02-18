В описании видеоролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется, передает РИА Новости.

Запись сделана пассажиром автомобиля, который догоняет автоколонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр».

Перед ними по дороге следуют два американских броневика, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» сначала по обочине обгоняет один автомобиль, затем пытается обогнать второй, но тот блокирует российскому бронеавтомобилю проезд. Бронеавтомобили почти столкнулись и проехали несколько метров максимально близко друг от друга. После этого «Тигр» был вынужден съехать в поле. Чем именно заканчивается инцидент, неизвестно.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись. При этом официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан, отвечая на вопрос, известно ли ему об инцидентах между военными из России и Соединенных Штатов в Сирии, сказал: «В целом, мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений». В Минобороны РФ информацию о столкновении пока не прокомментировали.