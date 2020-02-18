Бакметрополитен о причинах задержки поездов
Причиной задержки в движении поездов на линии «Дарнагюль» - «Ази Асланов» стала плотность пассажиропотока, заявил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, передает Trend.
По словам Мамедова, число пассажиров, использующих метро, в течение недели возросло: «В связи с этим на станциях «Эльмляр Академиясы», «Кероглу», «Нариман Нариманов» были задержки в движении поездов в 5-8 минут в зависимости от станции. Причиной были не технические проблемы. Как известно, количество пассажиров ранее относительно сократилось в связи с каникулами в учебных заведениях. Сейчас же вновь наблюдается плотность пассажиропотока».