Проект генплана Гянджи подготовят в 2022 году
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана приступил к подготовке генплана Гянджи, сообщили в Госкомитете.
«Проект реализуется французской компанией Vasconi Architects by Thomas Schinko совместно с Главным государственным проектным институтом Azərdovlətlayihə. Согласно подписанному контракту, работы по подготовке генплана Гянджи должны быть завершены в течение 30 месяцев», - отметили в Госкомитете, добавив, что на первом этапе, согласно международному опыту, планируется подготовка концепции развития города.
Госкомитет также организовал визит в Гянджу местных и международных экспертов, участвующих в разработке геплана. В ходе визита были проведены встречи с главой Исполнительной власти города, представителями государственных органов, занимающихся развитием города, состоялись предварительные обсуждения по данной теме, были проинспектированы объекты городской инфраструктуры.