Икрам Нур, автор haqqin.az 12:00

Операция вооруженных сил Турции в провинции Идлиб в Сирии может начаться в любой момент, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 19 февраля, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии. «Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом», - сказал он. Это ответ на вопрос о том, чем в понедельник, 17 февраля, в Москве завершились российско-турецкие переговоры по ситуации на северо-западе Сирии, где войска президента Башара Асада в последние дни заняли значительные территории в так называемой зоне деэскалации Идлиб, отбив их у вооружённой оппозиции.

Анкара надеялась встретить взаимопонимание Москвы до последнего. Еще перед началом этих переговоров глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявлял: «Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве. Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях». По сути – изо всех сил старался убедить окружающих, что вопрос решаемый, договориться можно, договориться нужно. Но российское головокружение от успехов в Сирии – ура, мы ломим, победа не за горами, еще немного, еще чуть-чуть – оказалось сильнее. Москва отказалась договариваться с Анкарой, предпочтя все решать на поле боя. И теперь президент Турции заявляет в парламенте страны, что не отдаст Идлиб режиму Башара Асада. По его словам, это последнее предупреждение, и Анкара подготовила собственный план действий, а также завершила подготовку операции в Идлибе, которая, процитирую Эрдогана еще раз, «может начаться внезапно, в считанные дни». Вишенкой на торте прошло заявление турецкого президента о том, что свое решение Анкара, судя по всему, согласовала с Вашингтоном. Во всяком случае, Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей. После чего вопрос вышел уже на международный уровень. Сначала председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген призвал ввести штрафные меры в отношении Москвы, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб. А вчера, 19 февраля, в Совете безопасности ООН Франция предложила установить режим прекращения огня в Сирии – и Россия проголосовала против.