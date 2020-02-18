Эрдоган сверяет стрелки часов с Трампом и… идет на российские войска актуальный комментарий
Операция вооруженных сил Турции в провинции Идлиб в Сирии может начаться в любой момент, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 19 февраля, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии.
«Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом», - сказал он.
Это ответ на вопрос о том, чем в понедельник, 17 февраля, в Москве завершились российско-турецкие переговоры по ситуации на северо-западе Сирии, где войска президента Башара Асада в последние дни заняли значительные территории в так называемой зоне деэскалации Идлиб, отбив их у вооружённой оппозиции.
Анкара надеялась встретить взаимопонимание Москвы до последнего. Еще перед началом этих переговоров глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявлял: «Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве. Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях». По сути – изо всех сил старался убедить окружающих, что вопрос решаемый, договориться можно, договориться нужно.
Но российское головокружение от успехов в Сирии – ура, мы ломим, победа не за горами, еще немного, еще чуть-чуть – оказалось сильнее. Москва отказалась договариваться с Анкарой, предпочтя все решать на поле боя. И теперь президент Турции заявляет в парламенте страны, что не отдаст Идлиб режиму Башара Асада. По его словам, это последнее предупреждение, и Анкара подготовила собственный план действий, а также завершила подготовку операции в Идлибе, которая, процитирую Эрдогана еще раз, «может начаться внезапно, в считанные дни».
Вишенкой на торте прошло заявление турецкого президента о том, что свое решение Анкара, судя по всему, согласовала с Вашингтоном. Во всяком случае, Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддерживать «злодейства» Башара Асада и сирийских властей. После чего вопрос вышел уже на международный уровень. Сначала председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген призвал ввести штрафные меры в отношении Москвы, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб. А вчера, 19 февраля, в Совете безопасности ООН Франция предложила установить режим прекращения огня в Сирии – и Россия проголосовала против.
Более того, постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя, категорически исключил возможность того, что кому-то удастся заставить правительство Сирии пойти на переговоры с террористами в Идлибе. Словом, в том, что касается тактики Москвы – все предельно ожидаемо: нанести сокрушительный удар по оппозиции в Идлибе, такой, чтобы договариваться стало вообще не о чем.
В Сирии – массированное наступление на «боевиков и террористов», причем таковыми, по мнению российской стороны, считаются все, кто попал под удары с воздуха. С Турцией – ни анклава Идлиб, ни договоренностей в Астане и Сочи, ее интересы здесь просто выброшены за борт.
Самое примечательное в этой истории заключается в том, что Кремль в момент, когда ситуация оборачивается еще одним «черным лебедем», призывает Анкару… договариваться. «Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Не уточнив, правда, что конкретно хотела бы предложить российская сторона Турции.
Поскольку к этому моменту говорить, в общем-то, не о чем. Особенно в том, что касается Сирии. Эрдогану отступать особо и некуда, это чревато для него огромными политическими издержками. Зачем понадобилось России накручивать градус напряженности в отношениях с партнером, фактически выталкивая его на диалог с Вашингтоном и НАТО – откровенная загадка. Видимо, расчет здесь на то, чтобы представить ситуацию как «восстановление контроля законного правительства Сирийской арабской республики над своими землями».
С точки зрения «международного права», на которое так любит ссылаться Москва, все логично – мы здесь легитимные, а остальные – не пойми кто. Проблема лишь в том, что это самое «международное право» существует не в вакууме, а в устоявшейся на международной арене системе сдержек, противовесов и негласных, зачастую, договоренностей. И вообще – штука достаточно обоюдоострая.
В любом случае, как бы ни развивалась ситуация в дальнейшем – партнерству Москвы и Анкары в Сирии приходит конец. А «астанинский» и «сочинский формат» - что ж, помянем их минутой молчания. Теперь остается наблюдать, как отразится нынешний российско-турецкий конфликт на других сферах двухстороннего сотрудничества от газа и атомной энергетики до ливийского урегулирования.