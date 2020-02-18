ФСБ арестовала Анара Мамедова в Ставрополье

Сотрудники ФСБ на Ставрополье вычислили вербовщика сирийских боевиков. Им оказался уроженец Азербайджана Анар Мамедов, пишут российские СМИ.

Согласно информации, мужчина переписывался в соцсетях с гражданами России, убеждая их примкнуть к незаконным вооруженным формированиям на территории Сирии.

«Для пребывания на территории РФ Мамедов использовал поддельный паспорт гражданина Грузии», — сообщил источник.

Указывается, что вербовщик общался по крайней мере с тремя потенциальными боевиками.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 5 февраля приговорил Мамедова к 14 годам колонии строгого режима.

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