ФСБ арестовала Анара Мамедова в Ставрополье
Сотрудники ФСБ на Ставрополье вычислили вербовщика сирийских боевиков. Им оказался уроженец Азербайджана Анар Мамедов, пишут российские СМИ.
Согласно информации, мужчина переписывался в соцсетях с гражданами России, убеждая их примкнуть к незаконным вооруженным формированиям на территории Сирии.
«Для пребывания на территории РФ Мамедов использовал поддельный паспорт гражданина Грузии», — сообщил источник.
Указывается, что вербовщик общался по крайней мере с тремя потенциальными боевиками.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 5 февраля приговорил Мамедова к 14 годам колонии строгого режима.