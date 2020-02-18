Умер автор Copy/Paste

Отмечается, что Теслер скончался в США на 75-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

"Ларри Теслер был научным сотрудником в компании Xerox и изобретателем функций "вырезать"/"копировать" и "вставить" и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче", - цитирует сообщение, опубликованное в Twitter компании Xerox, РИА Новости.

Теслер работал в научно-исследовательском центре Xerox PARC с 1973 по 1980 годы. В этот период в компании были созданы графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.