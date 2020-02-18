Теперь этот тип платежей можно осуществлять безналично

Международный банк Азербайджана, постоянно поддерживающий развитие безналичных платежей в стране, представил очередное новшество. Клиенты, предпочитающие безналичную оплату, смогут в дополнение к счету в пунктах обслуживания оставлять чаевые посредством платежной карты, в особенности в секторе общественного питания, в ресторанах и кафе.

Во многих странах довольные качеством обслуживания клиенты нередко оставляют чаевые для официантов в дополнение к сумме заказа. Эта традиция распространена и в Азербайджане. Поскольку ранее в Азербайджане такие платежи не могли быть проведены безналично, клиенты вынуждены были прибегать для этого к наличной оплате. МБА запустил новую функцию в качестве пилотного проекта в POS-терминалах, установленных в ряде кафе и ресторанов (Mangal Steak House, Nar&Sharab, Mozzarella, Argentina Steak House, St. Nizami 62). Функция уже доступна в указанных пунктах обслуживания, являющихся партнерами банка.

Новая функция называется BƏXŞİŞ и позволяет держателям карт оплачивать услуги и чаевые через один и тот же POS-терминал. Таким образом, после оплаты картой в соответствующем разделе POS-терминала клиент по своему усмотрению может переключиться в меню BƏXŞİŞ, где может указать процент чаевых, которые хочет заплатить. Эта услуга, впервые внедренная в нашей стране МБА, обеспечит удовлетворенность как владельцев бизнеса, так и держателей карт, и будет способствовать дальнейшему развитию традиций проведения безналичных платежей. Новая возможность окажет дополнительную поддержку развитию туризма, а также обеспечит удобство для иностранных туристов, приезжающих в нашу страну.

Владельцы коммерческих и сервисных объектов, желающие воспользоваться услугой, могут обратиться в Информационный центр банка по номеру 937 для установки POS-терминалов.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.