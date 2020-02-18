Чавушоглу: решение о начале операции в Идлибе – право Эрдогана

«Решение будет принято президентом на основе оценки ситуации на местах. Режим Асада продолжает атаки в Идлибе. Население в массовом порядке покидает свои дома. Турция стремится предотвратить гуманитарную трагедию в Сирии», - сказал Чавушоглу, сообщает Anadolu.

По словам главы турецкой дипломатии, переговоры с Москвой по Сирии пока не дали желаемых результатов. При необходимости может состояться беседа президентов Турции и России.

Что касается последних инициатив американской стороны по сближению с Анкарой, то Чавушоглу отметил, что США не должны пытаться воспользоваться противоречиями Турции и России. Желание к нормализации отношений с Анкарой должно быть искренним и не основываться на краткосрочных планах, подчеркнул министр.