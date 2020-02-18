Расстрелявший девять человек в Германии был ультраправым

Мужчина, подозреваемый в расстреле девяти человек в двух кальянных в Германии, придерживался ультраправых политических взглядов. Полицейские нашли в его квартире письменное признание и видео с обращением, сообщает информагентство dpa.

Как заявили в полиции, правоохранительные органы нашли тело мужчины в его доме в Ханау через несколько часов после нападения. Рядом было обнаружено еще одно тело. Пока полиция не раскрывает никаких подробностей, но "с высокой степенью вероятности" указывает, что нападавший был боевиком, пишет Вестник Кавказа.

Сотрудники полиции опечатали квартиру в районе Кессельштадт, недалеко от места одного из расстрелов, после того как автомобиль с подозреваемым скрылся с места происшествия.

Полиция заявила, что ведется работа по установлению личности двух человек, чьи тела найдены в квартире, личности погибших и пострадавших при нападении пока также не раскрываются, передает The Independent.

Отметим, что стрельба в двух кальянных и букмекерской конторе гессенского города Ханау произошла в ночь на четверг. Погибли девять человек. Расследование инцидента ведет генпрокуратура ФРГ.