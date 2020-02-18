По поручению президента Азербайджана Алиева продолжаются мероприятия по созданию малых хозяйств для малоимущих семей в прифронтовых районах. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

За последний год в Физулинском районе в рамках программы самозанятости 250 семей были обеспечены различными активами и был обеспечен выход этих семей к занятию малым бизнесом. За счет полученных активов каждая из этих семей успешно создала свое малое семейное предприятие.

Программа самозанятости охватила также село Джоджуг Марджанлы в Джебраильском районе, которое благодаря вниманию главы государства в кратчайший срок превратилось в современный и благоустроенный населенный пункт. Наряду с тем, что в целях обеспечения занятости жителей села были проведены значимые работы, 25 жителей села в рамках программы самозанятости создали животноводческие хозяйства. Это дает возможность увеличить занятость местного населения и расширить малое предпринимательство на данной территории.

В рамках медиа-тура, организованного Министерством труда и социальной защиты населения, в Физулинском районе и в селе Джоджуг Марджанлы представители СМИ ознакомились с выполнением программы самозанятости в прифронтовых районах. Около 30 журналистов следили за выдачей активов участникам программы. Сначала активы в соответствии со своим бизнес-планом по созданию тепличных хозяйств получил житель Физулинского района Халеддин Исмаилов, который в теплице, площадью 200 кв. метров, будет заниматься выращиванием овощей.

Потом активы получил житель села Ашагы Яглывенд Гейдар Гасымов, который создает цех по ремонту автомобильных шин. Житель города Горадиз Вюсал Мехралиев получил активы для создания донерной.

В рамках тура журналисты ознакомились с животноводческими хозяйствами, созданными в Джоджуг Марджанлы. Участники программы самозанятости поблагодарили за нее президента Ильхама Алиева.

Отмечается, что за последний год в целом в Джебраильском районе около 200 малообеспеченных семей в рамках программы самозанятости создали семейные хозяйства.