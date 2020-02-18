Глава госагентства о врачебных ошибках и смерти пациентов

По его словам, если имеется факт халатности врача, в больнице есть полномочия вынести выговор этому медработнику:

«Если в медицинском учреждении фиксируется смертельный случай, то соответствующие структуры проводят расследование». Об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

«Это также зависит от степени летального исхода. В таком случае возможно увольнение. Если есть документы, факты с обоснованными претензиями, то они расследуются правоохранительными органами. В вопрос уже вмешаются суд, медэкспертиза, комиссии Минздрава, выносится соответствующее решение. Затем правоохранительные органы на основании заключения применяют наказание. В зависимости от результата расследования, медперсонал и врач могут быть оштрафованы на определенную сумму.

Работа Агентства заключается в предоставлении правоохранительным органам необходимых фактов для правильного расследования инцидентов».

По словам З.Алиева, были случаи, когда виновность врача и медицинского персонала была доказана, и их увольняли.