Путин поблагодарил США за помощь спецслужб

Президент России Владимир Путин благодарен США за информацию, которая помогла предотвратить теракт в РФ в конце 2019 года, заявив, что Москва также будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", - сказал глава российского государства на заседании коллегии ФСБ.

"Безусловно, мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой. Безусловно, будем отвечать им тем же", - заверил Путин.