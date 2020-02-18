Первый скончавшийся от коронавируса в Южной Корее

Первый случай смерти человека, заразившегося коронавирусом COVID-19, зафиксирован в Южной Корее. Об этом сообщили власти страны, передает агентство «Ёнхап».

Скончавшийся пациент проходил лечение от пневмонии в больнице города Чхондо на юге страны. Наличие у него коронавируса было подтверждено после того, как он умер. При этом непосредственная причина смерти не сообщается.

Таким образом, за один день число подтвержденных случаев заражения в Южной Корее выросло сразу на 53, а общее число составило 104. При этом большинство новых больных выявили в городе Тэгу на юге. Мэр населенного пункта призвал граждан по возможности воздержаться от выхода на улицу.

Агентство также сообщает, что около 40 человек, предположительно, заразились от одного заболевшего — 61-летней кореянки. Это произошло, поскольку они все посещали одну церковь.