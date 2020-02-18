Спецназ Эмиратов арестовал российского авторитета

В Объединенных Арабских Эмиратах арестован один из самых разыскиваемых Россией преступников — Ахмед Хамидов, обвиняемый в создании преступной группы, которая занималась организацией убийств по всему миру. Российские силовики охотились за ним больше пяти лет, сообщает «Росбалт».

По данным издания, в задержании Хамидова участвовал спецназ, что является большой редкостью для ОАЭ. На такие меры пришлось пойти из-за того, что задержанный, который проживал в огромных апартаментах в Дубае, считается особо опасным преступником.

В Эмиратах Хамидов выдавал себя за человека с большими связями в российских силовых структурах, его сообщником был Михаил Коряк. По версии следствия, они обещали бизнесменам за огромные деньги получить высокие посты в фирмах и госструктурах. На деле те, кто соглашался на предложения Хамидова и Коряка, либо терял средства, либо погибал.

Как пишет «Росбалт», своих жертв сообщники порой расстреливали, а их тела растворяли в кислоте. Издание отмечает, что некоторые участники группировки Хамидова уже были осуждены.