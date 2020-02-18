Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами моросящий дождь, туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 3-6, днем 7-10, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Завтра на Апшероне прогнозируемые слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут благоприятны для метеозависимых людей.