Назначен новый торгпред России в Азербайджане

Распоряжением правительства России Руслан Мирсаяпов, оставивший в феврале должность главы госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям, назначен торговым представителем РФ в Азербайджане.

Руслан Мирсаяпов имеет два высших образования – 43-летний чиновник окончил Башгосуниверситет по специальности "Английский язык" и Башкирский государственный аграрный университет по специальности "Экономика и управление", пишет "Коммерсант".

Карьеру начинал в 1998 году в министерстве внешних связей и торговли Башкирии ведущим специалистом отдела протокола и переводов, отдела международного сотрудничества. В 1999-2010 годах работал в администрации Уфы: завершил карьеру в мэрии в должности главы отдела внешних экономических связей управления экономики мэрии.

В 2010 году возглавил комитет по внешнеэкономическим связям республики, затем - управление внешних и межрегиональных связей администрации президента Башкирии. В 2013-2014 годах возглавил АНО "Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС" в Уфе. В 2014-2017 годах занимал должность министра без ведомства.