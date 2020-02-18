Иран накануне выборов

В Иране сегодня официально завершилась предвыборная кампания, приуроченная к выборам в однопалатный парламент. В пятницу, 21 февраля, гражданам Исламской Республики предстоит выбрать 290 депутатов.

Совет стражей Конституции (в него входит 12 человек — шесть представителей духовенства, назначаемых верховным лидером и руководителем страны Али Хаменеи, и шесть юристов от парламента) отстранил 6 850 из 14 тыс. кандидатов, претендующих на участие в выборах, передает Reuters. По оценке британской The Guardian, это самый высокий показатель дисквалифицированных со времен революции 1979 года. На выборах 2016 года отсев составил 40% при примерно 12 тыс. претендентах.

"Мы ожидаем, что 50% населения примут участие в выборах", - сообщил пресс-секретарь Совета стражей Аббасали Кадходаи на телевизионной пресс-конференции.

В 2016 году явка на парламентских выборах в Иране составила 62%, в 2012 году проголосовало около 66% избирателей. Право голоса в Иране имеют около 58 млн жителей.

Иранский парламент (меджлис) избирается прямым тайным голосованием на четыре года. В нем 290 мест, пять из которых предоставляются религиозным меньшинствам. Кандидаты на оставшиеся 285 мандатов — граждане от 30 до 75 лет, исповедующие ислам. Голосовать на выборах могут лица, достигшие 18 лет. Сейчас правом голоса обладают около 60 млн иранцев. Выборы проводятся по мажоритарной системе, для победы в первом туре надо набрать две трети голосов избирателей.