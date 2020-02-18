СГБ о спецоперации в отношении должностных лиц в Нефтчале

Проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с многочисленными преступными действиями должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района, которые наносят вред интересам государства и правам граждан. Об этом говорится в сообщении Центра по связям с общественностью СГБ.

В сообщении говорится, что Общественность будет проинформирована о задержанных и их преступных действиях.

Ранее haqqin.az писал, что к зданию подъехали четыре джипа с сотрудниками спецназа. У входа в здание сотрудники СГБ установили специальный блок-пост. Вход в здание запрещен.