В Риме состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося в Италии с государственным визитом. Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл в римский Дворец Квиринале.

В честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии. Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства. Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.