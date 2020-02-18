Переговоры Ильхама Алиева в Италии фото
В Риме состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящегося в Италии с государственным визитом. Как сообщает АзерТАдж, президент Ильхам Алиев в сопровождении конного отряда прибыл в римский Дворец Квиринале.
В честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии. Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства. Президенты Азербайджана и Италии обошли строй почетного караула.
После церемонии встречи президенты Азербайджана и Италии - Ильхам Алиев и Серджо Маттарелла - провели переговоры в формате тет-а-тет, по завершении которых состоялись переговоры президентов двух стран при участии делегаций в расширенном составе.