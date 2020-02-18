МИД Турции о гибели своих граждан в Германии

"Вчерашнее подлое нападение в городе Ханау является новым и серьезным проявлением растущего расизма и исламофобии. Мы соболезнуем семьям погибших, прежде всего, наших граждан, и желаем скорейшего выздоровления раненым", - цитирует РИА Новости заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что равнодушие к борьбе с растущей в Европе ксенофобии приводит к тому, что таких атак с каждым днем становится все больше: "Пришло время сказать "Стоп!" этим нападениям. Пришло время потребовать прекратить эти атаки. В противном случае расизм и ксенофобия могут достичь гораздо более серьезных масштабов".

Турецкое внешнеполитическое ведомство призвало все европейские страны "объединиться против расизма и ксенофобии и говорить в один голос".

В ночь на четверг были атакованы две кальянные и букмекерская контора в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, были убиты, по последним данным, девять человек, еще четверо ранены. Позднее предполагаемого преступника нашли мертвым в его доме, рядом было обнаружено тело матери стрелявшего. Подозреваемый Тобиас Р., предположительно, придерживался праворадикальных взглядов. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившиеся "террористическим актом насилия".