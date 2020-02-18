Сирийская оппозиция пошла в наступление в районе Идлиба

Вооруженные формирования сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Согласно информации, атаки отрядов оппозиции "поддерживаются силами турецкой армии". Отмечается, что наступление проходит в юго-восточных районах Идлиба.

Телеканал отмечает, что подразделения турецкой армии принимают непосредственное участие в наземной операции. По имеющимся данным, "отряды турецкого спецназа, которых поддерживают танки, участвуют в наступательной операции в провинции Идлиб".

Как передал телеканал Sky News Arabia, "турецкая артиллерия обстреливает позиции сирийской армии для подготовки танковой атаки".

