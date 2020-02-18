На основе информации, поступившей в Главное управление таможни на воздушном транспорте и Следственное управление был взят под контроль гражданин Азербайджана Камран Гулиев, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку.

Сотрудники таможни пресекли попытку контрабандного провоза через границу крупной партии кокаина, а также психотропных и других сильнодействующих препаратов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

При осмотре его чемодана через рентгеновский аппарат были обнаружены подозрительные предметы.

При повторном осмотре клади были обнаружены 6800 капсул, спрятанных в пакеты Nestle Nesquik, а также 3185 различных таблеток. В одном свертке было обнаружено 277 грамм кристаллического вещества. Помимо этого, внутри игрушечного пианино было спрятано 394 грамма белого порошка.

Согласно отчету Центра экспертизы Минюста, обнаруженные 6800 таблеток являются сильнодействующим препаратом прегабалином. Его общий вес составил 2040 грамм.

А 3185 разноцветных таблеток оказались наркотиком, более известным как «экстази». Его общий вес составил 691.8 грамм. Кристаллическое вещество массой 277 грамм было метамфетамином кустарного производства.

В то же время специалисты установили, что обнаруженный таможенниками порошок является кокаином кустарного производства.

По факту ведется расследование.