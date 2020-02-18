Соответствующие структуры Государственного таможенного комитета сегодня уничтожили непригодные к использованию товары неизвестного происхождения, а также товары, оборот которых запрещен. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, были уничтожены 263029 единиц пиротехники, 47322 лекарственных препаратов различного наименования, 59 сотовых телефонов и аксессуаров к ним, 5077 литров алкоголя и 4742 бутылки прохладительных напитков кустарного производства, 5255 килограммов продовольственных и не продовольственных товаров, 3070 килограммов моющих средств и 2167 килограммов бытовых товаров.

Отмечается, что среди уничтоженных товаров были 324 сувенира, 40 коробок сигарет и 18 литров различных напитков производства Армении. Товары в соответствии с экспертной оценкой и решением суда в присутствии представителей СМИ были уничтожены сотрудниками ГТК на экологическом полигоне рядом с Сумгаитом.