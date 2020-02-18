Еще один армянский политолог о превосходстве Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался абсолютно не готов к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и не смог дать ему отпор. Об этом на встрече с журналистами 20 февраля заявил политолог Гагик Гамбарян.

Гагик Гамбарян отметил, что Пашинян допустил много неточностей и ошибок, включая вопрос с интервью Аяза Муталибова.

Политолог отмечает, что Никол Пашинян также не использовал ряд аргументов против азербайджанской стороны.

Напомним, что в прошлую субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись открытые дебаты между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это были первые публичные дебаты между лидерами Азербайджана и Армении. Кроме того, впервые в истории Мюнхенской конференции на одной сцене оказались руководители двух соседних государств.

Панельные дискуссии по армяно-азербайджанскому конфликту вызвали широкий резонанс как в самом Азербайджане, так и в Армении. Ряд армянских политологов и СМИ отметили тот факт, что на протяжении 45 минут Ильхам Алиев говорил увереннее и убедительнее, чем Пашинян.