Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке

Масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди, сообщает ТАСС.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления.

...Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ", - сказал Константиниди.