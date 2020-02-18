Иностранцы познают Азербайджан: подготовлена инновационная платформа для туристов

Азербайджан впервые представит информационную и позновательную онлайн платформу «e-learning» о туристическом потенциале страны, подготовленную для сотрудников иностранных туристических компаний.

Платформа «e-learning», подготовленная в виде онлайн курса, даст возможность иностранным компаниям, организующим и продающим туристические поездки в Азербайджан, получить более обширную и новую информацию о стране.

Здесь будут представлены не только письменные, но также аудио и видео материалы об исторических местах в Азербайджане, значимых туристических объетках, культуре и культурном наследии, кулинарии, архитектуре, природе, климате, населении, языке, национальных праздниках, традициях и т.д.

Успешно завершившие курс слушатели будут получать сертификат о «познании Азербайджана».

Презентация онлайн платформы состоится в рамках Делового Форума «Travel Businness Azerbaijan 2020», который пройдет 29 апреля в Бакинском Когресс Центре.

Напомним, что продолжается регистрация на впервые организованный Государственным Агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму Деловой Форум «Travel Businness Azerbaijan 2020».

В работе мероприятия примут участие руководители турагентств и туроператоров из стран Европы, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, а также руководители ассоциаций, авиакомпаний, менеджеры компаний, специализирующихся в области делового туризма, свадебного туризма и т.д.

Уже зарегистрированы более 150 участников от Азербайджана. Это представители отелей, туркомпаний, организаторы активного отдыха (гольф, скачки, лыжи, «off-road» и т.д.).

На Форуме участникам будет представлена возможность презентации своих продуктов B2B формате.

Регистрация для местных и иностранных участников продолжается на сайте https://travelbusiness.az/

Проводимая впервые «Travel Businness Azerbaijan 2020» станет крупнейшей региональной платформой для представления туристических возможностей Азербайджана.