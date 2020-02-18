Генпрокуратура о слухах о продаже человеческих органов

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Генпрокуратура выступили с совместным заявлением в связи с распространенной некоторыми СМИ и в соцсетях информацией о продаже некой преступной группировкой внутренних органов умершего пациента в центральной районной больнице Билясувара без разрешения близких покойного.

Согласно заявлению, поступившему в haqqin.az, вызвавшие большой ажиотаж в обществе слухи не соответствуют действительности.

Так, 13 февраля, примерно в 11:00 в больницу Билясуварского района был доставлен Гусейн Мирзоев (1987 .гр.) с внутренним кровотечением и черепно-мозговой травмой, полученными в результате падения с высоты. Приблизительно в 15:00 Мирзоев скончался. На основании этой информации сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр тела с участием судебно-медицинского эксперта.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Тело Мирзоева на основании решения следователя районной прокуратуры «О назначении судебно-медицинской экспертизы» было обследовано в отделе Научно-исследовательского и учебного объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения в присутствии сотрудников прокуратуры и полиции, а также родственников покойного. После внутреннего обследования тело было передано родственникам, которые похоронили его на сельском кладбище Бейдили. В настоящее время следствие продолжается.