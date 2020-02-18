Швейцария обвинила экс-генсека ФИФА и владельца ПСЖ во взяточничестве

Швейцарская прокуратура выдвинула обвинения по делу о продаже прав на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу против владельца клуба "Пари Сен-Жермен" Насера аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке, сообщает Интерфакс.

Вальке обвиняют в получении взяток, фальсификации документов, а также по нескольким статьям, связанным со злоупотреблением служебным положением в тяжелой форме. Аль-Хелаифи обвинили в том, что он подтолкнул Вальке к этим преступлениям.

По данным швейцарской прокуратуры, Вальке получил взятки в общей сложности на 1,25 млн евро за то, что передавал права на трансляцию определенным телерадиовещательным организациям в Италии и Греции. Средства он получил на счета своей компании Sportunited. Также Вальке получил право распоряжаться роскошной виллой на Сардинии без необходимости платить аренду. Средства переводились на счет его фирмы Sportunited.