Азербайджан оказал помощь Австралии

С целью оказания помощи в ликвидации последствий крупномасштабных лесных пожаров в Австралии, начавшихся с сентября 2019 года, по поручению президента Азербайджана и в соответствии с распоряжением Кабинета министров выделена гуманитарная помощь в размере 50 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В связи с этим директор Агентства поддержки международного развития при МИД Азербайджана (AİDA) Сеймур Фаталиев вручил президенту Общества Красного полумесяца Новрузали Асланову сертификат о финансовой помощи. Указанные средства пожертвованы австралийскому Обществу Красного креста посредством Азербайджанского общества Красного полумесяца.

Отметим, что в результате лесных пожаров на юго-востоке Австралии погибли 25 человек, сгорело около 2 тыс. домов и погибло более миллиарда животных.