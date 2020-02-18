ЦИК аннулировал результаты на 11 избирательных участках

На сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены обращения кандидатов в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Фаика Керимова и Назима Азадоглу.

Как передает Trend, на заседании было отмечено, что в обращении сообщается о ряде правонарушений на нескольких избирательных участках. Член ЦИК Тофик Гасанов заявил, что в ходе разбирательства было установлено, что на некоторых участках действительно были допущены нарушения.

Он сообщил, что это дает законные основания объявить результаты выборов по первому, 10-му, 13-му, 32-му, 36-му, 37-му, 38-му, 39-му, 40-му, 55-му, 59-му участкам недействительными. Гасанов предложил аннулировать итоги выборов по этим участкам. Предложение было принято в результате голосования.