Ильхам Алиев уволил главу Нефтчалы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Исмаила Магеррам оглу Велиева от должности главы ИВ Нефтчалинского района, сообщает АзерТАдж.
Напомним, что сегодня Центр по связям с общественностью СГБ сообщил о том, что проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с многочисленными преступными действиями должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района, которые наносят вред интересам государства и правам граждан.