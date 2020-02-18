Турецкие военные попали под обстрел в Сирии: есть жертвы
Турецкие военные попали под обстрел в Идлибе, погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения. Об этом сообщает Минобороны Турции.
Турецкие военные попали под обстрел в Идлибе, погибли двое военнослужащих, пятеро получили ранения. Об этом сообщает Минобороны Турции.
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