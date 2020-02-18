Шенол Гюнеш о долгом путешествии в Баку: «Жаловаться не будем»

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш вновь высказался по поводу формата предстоящего чемпионата Европы-2020, на групповой стадии которого его команде предстоит провести один матч в Риме и два – в Баку. Опытный специалист выразил свое разочарование тем, что УЕФА решил провести турнир в 12 различных странах, сообщает haqqin.az со ссылкой на goal.com.

«К сожалению, Турции не дали единолично провести Евро-2020. Мы подавали заявку во времена Мишеля Платини, но УЕФА поделил игры между 12 городами, чтобы избежать проведения турнира в Турции, - заявил Гюнеш. – Я не считаю такой формат правильным, но с этим нужно смириться. Национальные чемпионаты будут завершены, футболисты будут уставшими как физически, так и морально. И еще им придется не только играть за сборные, но и путешествовать. Лучше бы Евро прошел в одной стране.

К примеру, сборную Турции ждут большие расстояния, но Швейцарии придется хуже, чем нам. Мы полетим из Рима в Баку и проведем там два матча. А швейцарцы сыграют в Баку с Уэльсом, затем полетят в Рим, а потом снова вернутся в Баку. Так получилось. Посмотрим, какие будут плюсы и минусы. Но жаловаться не будем, мы принимаем это.