Шенол Гюнеш о долгом путешествии в Баку: «Жаловаться не будем»
Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш вновь высказался по поводу формата предстоящего чемпионата Европы-2020, на групповой стадии которого его команде предстоит провести один матч в Риме и два – в Баку. Опытный специалист выразил свое разочарование тем, что УЕФА решил провести турнир в 12 различных странах, сообщает haqqin.az со ссылкой на goal.com.
«К сожалению, Турции не дали единолично провести Евро-2020. Мы подавали заявку во времена Мишеля Платини, но УЕФА поделил игры между 12 городами, чтобы избежать проведения турнира в Турции, - заявил Гюнеш. – Я не считаю такой формат правильным, но с этим нужно смириться. Национальные чемпионаты будут завершены, футболисты будут уставшими как физически, так и морально. И еще им придется не только играть за сборные, но и путешествовать. Лучше бы Евро прошел в одной стране.
К примеру, сборную Турции ждут большие расстояния, но Швейцарии придется хуже, чем нам. Мы полетим из Рима в Баку и проведем там два матча. А швейцарцы сыграют в Баку с Уэльсом, затем полетят в Рим, а потом снова вернутся в Баку. Так получилось. Посмотрим, какие будут плюсы и минусы. Но жаловаться не будем, мы принимаем это.
В нашей группе есть Италия, Уэльс и Швейцария. Первая игра у нас – матч открытия. Это шанс для нас. Тот факт, что сборная Италии будет играть дома, является преимуществом для них, но в матче открытия бывает прекрасная атмосфера, в которой футболисты могут себя проявить. Матч открытия – это всего лишь одна игра. Матч, который все будут смотреть. Никакой другой мотивации для игроков не требуется.
Конечно, мы стремимся быть успешными на Евро, но, что более важно, помимо спортивных достижений, мы хотим показать хороший футбол в рамках Fair Play. Мы хотим представить всем турецкий футбол в лучшем свете».
Напомним, что в Баку состоятся четыре матча Евро-2020. 13 июня на Бакинском Олимпийском стадионе сыграют Уэльс и Швейцария, 17 июня – Турция и Уэльс, 21-го – Швейцария и Турция. Наконец, 4 июля в Баку состоится четвертьфинальный матч.