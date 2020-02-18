ВС Турции уничтожили десятки солдат Асада

Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 50 сирийских военных. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter.

Также турецкие военные уничтожили пять танков, два бронетранспортера, два военных пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

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