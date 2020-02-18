ВС Турции уничтожили десятки солдат Асада
Минобороны Турции отчиталось об уничтожении 50 сирийских военных. Об этом сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Также турецкие военные уничтожили пять танков, два бронетранспортера, два военных пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку.
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.
Минобороны Турции: По данным источников в Идлибе, ликвидированы свыше 50 военных режима Асада. Уничтожены 5 танков, 2 БТР, 2 военных пикапа и 1 САУ— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 20, 2020